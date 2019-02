Bibliotheek levert boeken aan huis (voor mensen die minder mobiel zijn) Siebe De Voogt

21 februari 2019

Oostkamp De bibliotheek van Oostkamp brengt voortaan ook boeken aan huis. Mensen die minder mobiel zijn en niet in het Beukenpark geraken, kunnen op die manier ook materiaal uitlenen.

Inwoners van Oostkamp die door een handicap, langdurige ziekte of hun leeftijd niet meer in staat zijn om de bibliotheek te bezoeken en toch een boek willen uitlenen, kunnen de bib daarvan op de hoogte brengen. Een vrijwilliger gaat nadien bij hen langs om hun lees-, kijk- en luisterprofiel te noteren en afspraken te maken over het lenen van boeken, films of CD’s. Om materiaal thuisbezorgd te krijgen, moet je lid zijn van de bib, inwoner zijn van de gemeente en aantonen dat je niet zelf naar het Beukenpark kan komen. Voor kinderen en jongeren is de dienst gratis. Volwassenen van 18 tot 64 jaar betalen 5 euro per jaar. Voor 65-plussers wordt 2,5 per jaar gevraagd. De bibliotheek contacteren kan telefonisch op het nummer 050/81.99.30 of via mail op het adres bibliotheek@oostkamp.be.