Bibliotheek heeft voortaan gameroom 04 juli 2018

De bibliotheek in Oostkamp beschikt sinds kort over een eigen gameroom. De ruimte bevindt zich op het zolderniveau boven de jongerenafdeling. Jongeren kunnen er in alle rust games spelen op een Xbox One S en Playstation 4. "Gamen kent veel positieve effecten", stelt de bibliotheek. "Gamen bevordert niet alleen de creativiteit, maar ook het ruimtelijk inzicht, het strategisch denken en de sociale intelligentie. Uit een bevraging bij jongeren over het bezoek aan de bibliotheek bleek dat een gameroom hoog op hun verlanglijstje stond. Sinds drie maanden bieden we daarom ook een collectie games aan in ons infopunt. Die collectie wordt regelmatig van nieuwe titels voorzien." (SDVO)