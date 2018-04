Bib verkoopt reisgidsen 06 april 2018

02u45 0

Naar jaarlijkse gewoonte verkoopt het infopunt van de bibliotheek in Oostkamp opnieuw reisgidsen en tijdschriften. Nog tot en met 14 april kunnen geïnteresseerden allerhande materiaal aankopen waarvoor geen plaats meer is in de collectie. Reisgidsen kunnen gekocht worden voor 1 euro, tijdschriften kosten 0,10 eurocent. Meer info via bibliotheek@oostkamp.be of 050/81.99.30.





(SDVO)