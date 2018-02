Bevolking groeit met 296 inwoners 05 februari 2018

Het aantal inwoners van de gemeente Oostkamp blijft stijgen. In 2017 steeg het bevolkingsaantal naar 23.577. Dat zijn er 296 meer dan op eind 2016. De bevolkingstoename was het spectaculairst in Oostkamp zelf, waar er 223 nieuwe inwoners bijkwamen. Ruddervoorde werd 52 mensen rijker, terwijl Waardamme er 31 bijkreeg. Hertsberge verloor in vergelijking met het jaar 2016 tien inwoners. Er waren vorig jaar in totaal 226 geboortes en 179 sterfgevallen. De voorbije tien jaar bleef het inwonersaantal van de gemeente Oostkamp toenemen. Verwacht wordt dat er tegen 2030 in totaal ongeveer 25.000 Oostkampenaren zullen zijn. (SDVO)