Bestuursters gewond 03 februari 2018

Op het kruispunt aan de Kruiskalsijde in Ruddervoorde zijn donderdag even na 8 uur twee lichtgewonden gevallen bij een botsing. Een 25-jarige bestuurster uit Knokke kwam met haar Audi Q5 uit de Sint-Elooisstraat gereden, toen ze aangereden werd door de Opel van een 27-jarige vrouw uit Beernem die richting Zwevezele wilde afslaan. De Knokse werd overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek. (SDVO)