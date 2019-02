Bestuurster als bij wonder ongedeerd na zware crash onder vrachtwagen Siebe De Voogt

18 februari 2019

13u57 0 Oostkamp Op de E40 in Oostkamp is een bestuurster maandagmorgen als bij wonder zonder kleerscheuren uit een zware crash gekomen. De vrouw schoof met haar wagen onder een truck, maar raakte niet gewond.

Het ongeval vond even voor 9 uur plaats in de richting van Brugge. De vrouw merkte ter hoogte van Oostkamp een file te laat op en reed met haar wagen langs achteren in op een vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat. De klap was bijzonder hevig, want de auto schoof met zijn volledige motorkap onder de oplegger. Als bij wonder kan de bestuurster het nog navertellen. Ze stapte ongedeerd uit het wrak. Door het ongeval was de rechterrijstrook versperd voor het verkeer, waardoor de file nog wat aandikte tot voorbij Oostkamp. De wagen van het slachtoffer was rijp voor de schroothoop en werd getakeld.