Bestuurders zien Rus over E40 zwalpen en bellen politie: man blijkt 2,70 promille in bloed te hebben Siebe De Voogt

26 februari 2019

13u33 0 Oostkamp Een 50-jarige Rus uit Molenbeek heeft in de Brugse politierechtbank één jaar rijverbod gekregen voor dronken rijden. Andere bestuurders zagen de man vorige zomer over de E40 in Oostkamp zwalpen.

“Andere chauffeurs waren zo ongerust over jouw gedrag dat ze de politie belden.” De Brugse politierechter Peter Vandamme kon niet lachen met de fratsen van een Rus uit Molenbeek. Die moest zich dinsdagmorgen verantwoorden voor dronken rijden. Op 5 juli vorig jaar zagen chauffeurs hem ter hoogte van Oostkamp over de E40 zwalpen. In 2009, 2013 en 2015 werd de 50-jarige man nochtans al veroordeeld voor die feiten. De politierechter legde hem nu één jaar rijverbod en 3.200 euro boete op. Na het rijverbod moet de Rus ook voor drie jaar lang een alcoholslot installeren in z’n wagen. “En let op: de volgende keer draai ik u binnen!”, kreeg de man bij het verlaten van de zaal nog een waarschuwing mee.