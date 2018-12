Bestuurder verliest isolatieplaten op E40, politie stelt proces-verbaal op Siebe De Voogt

Op de E40 in Oostkamp zijn dinsdagnamiddag even na 14.30 uur enkele isolatieplaten van een aanhangwagen gedonderd. Door het incident lag de linkerrijstrook in de richting van het binnenland net voorbij de oprit in Oostkamp bezaaid met brokstukken. Dat zorgde meteen voor aanzienlijke verkeershinder. De brandweer van Oostkamp kwam ter plaatse om de gebroken platen over een afstand van 300 meter van het wegdek te verwijderen. De wegpolitie kon de bestuurder van de wagen met aanhangwagen intussen aantreffen in Beernem. Hij kreeg een proces-verbaal mee naar huis. Omstreeks 15.30 uur waren de brokstukken verwijderd en werd de snelweg opnieuw volledig vrijgegeven voor het verkeer.