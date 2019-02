Bestuurder rijdt stilstaande wagen aan: één inzittende raakt lichtgewond Siebe De Voogt

18 februari 2019

16u34 0

In de Hertsbergsestraat in Oostkamp vond zondagnamiddag een ongeval plaats tussen twee wagens. Een 71-jarige man uit Wingene reed omstreeks 17.30 uur met z’n Ford Focus in de richting van Hertsberge. Hij merkte niet op dat een 29-jarige bestuurder uit Bornem even verderop met z’n Skoda Octavia stilstond om de Stuiversstraat in te slaan. De Wingenaar reed de Skoda langs achteren aan. Eén inzittende in de aangereden wagen, een 26-jarige vrouw, liep door de botsing lichte verwondingen op.