Bestuurder knaltop elektriciteitspaal SIEBE DE VOOGT

25 mei 2018

20u31 0

In de Nieuwenhovestraat in Sint-Jorisbij Beernem is een 42-jarige Oostkampenaar dinsdagmorgen even voor 9 uur op een elektriciteitspaal geknald. De man kwam uit de richting van Oedelem gereden, toen hij om nog ongekende reden de controle over het stuur van z'n Renault Kangoo verloor. De klap was zo hevig dat de paal afbrak en op de rijbaan terecht kwam. De veertiger raakte lichtgewond.