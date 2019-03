Bestuurder gaat overkop met wagen en belandt in gracht langs Vliegweg Siebe De Voogt

01 maart 2019

14u42 0 Oostkamp In de Vliegweg in Oostkamp vond vrijdagmorgen een spectaculair ongeval plaats. Een bestuurder ging er overkop met zijn wagen en kwam tot stilstand in de gracht.

De crash vond even voor 8.30 uur plaats. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De 44-jarige Oostkampenaar ging kort na een bocht van de weg af en belandde uiteindelijk op z’n dak in een gracht. Aanvankelijk werd gevreesd dat de man gekneld zat in het wrak, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. De Vliegweg was tijdens de interventie van de hulpdiensten afgesloten voor het verkeer, tot de wagen getakeld was.