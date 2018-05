Bestuurder (25) wijkt uit voor dier en belandt in gracht 24 mei 2018

02u39 0

Een 25-jarige bestuurder uit Vladslo is gisterenmorgen gewond geraakt bij een bizar ongeval in de Vlasbloemstraat. De man reed met zijn BMW in de richting van de Leegtestraat, toen hij naar eigen zeggen moest uitwijken voor een dier dat de rijbaan kruiste. Hij verloor de controle over z'n stuur en kwam in de gracht terecht. De brandweer van Oostkamp snelde ter plaatse en moest de twintiger uit de wagen bevrijden. Hij werd met verwondingen aan zijn rug en nek overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. Zijn BMW werd getakeld.





(SDVO)