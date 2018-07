Beschermd stationsgebouw afgebroken met oog op heropbouw 13 juli 2018

Het beschermde stationsgebouw in Oostkamp is bijna volledig afgebroken.





Een kraan brak woensdag in opdracht van NMBS en Infrabel de laatste muur van het neoclassistische gebouw met historisch wachthuisje af. Voor de werken werd het beschermde karakter van het station - dat in 1889 gebouwd werd - tijdelijk opgeheven. Bedoeling is dat het in 2020 volledig wordt heropgebouwd aan de andere kant van het spoor in Moerbrugge. "We willen het huidige karakter van het station volledig behouden", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). "Daarom werden de authentieke elementen, zoals de luifel, met de grootste zorg gedemonteerd. De rest van het gebouw zal in gelijkaardig materiaal weer worden opgebouwd." De gemeente Oostkamp voert momenteel onderhandelingen met eigenaar Infrabel-TUC RAIL over de toekomst van het station. "Ons voorstel is om het in erfpacht over te nemen", stelt de Keyser. "Als dat aanvaard wordt, kan de gemeente zich gedragen als eigenaar en het station een andere invulling geven. Eén van de mogelijke pistes is dat het spoorwegatelier dan het gebouw zou betrekken." De afbraak van het stationsgebouw kadert in de aanleg van een derde en vierde spoor. In een vorige fase werd daarbij al de spoorwegbrug van Moerbrugge volledig vernieuwd. Aan het nieuwe station komt een volledig nieuw plein met parkeerplaatsen voor 28 wagens en een fietsenstalling. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2020. (SDVO)