Beperkte schade na schouwbrand 15 februari 2018

02u52 0

In de Brugsestraat in Oostkamp brak gisterenavond even na 17.30 uur brand uit in de schouw van een woning. De bewoners verwittigden de brandweer, toen hun woning zich begon te vullen met rook. De pompier konden de brandhaard snel lokaliseren en dienden wat smeulende isolatie te verwijderen om het vuur te kunnen blussen. Uiteindelijk bleef de schade al bij al beperkt. Niemand raakte gewond. Het verkeer werd tijdens de interventie van de brandweer door de politie beurtelings over één rijstrook geleid. (SDVO)