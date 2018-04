Bareelstraat en Everaertstraat onderbroken door werken 26 april 2018

02u44 0 Oostkamp De werken in het kader van de aanleg van een derde en vierde spoor in Oostkamp zijn een volgende fase ingegaan.

Sinds gisterenmorgen is de Bareelstraat onderbroken voor het verkeer. De bewoners kunnen er hun woning niet bereiken met de wagen. Sinds 9 april vinden ook al rioleringswerken plaats in de Everaertstraat, aan de andere kant van het station.





De werkzone wordt tijdens de werkuren tussen 7 en 15.30 uur volledig afgesloten voor het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen steeds door via de koer van het station. Intussen is de gloednieuwe spoorwegbrug in de Moerbrugsestraat zo goed als af. De komende drie weken worden de fietspaden afgewerkt en de vangrails vervangen, waardoor het verkeer slechts beurtelings over de brug kan met behulp van verkeerslichten. Ook het station wordt intussen aangepakt. In een volgende fase worden onder meer tijdelijke perrons geplaatst. Het einde van de werken is voorzien voor februari 2020. (SDVO)