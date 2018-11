Barbier Oostkamp opent de deuren IN VIER JAAR TIJD VAN BOUWVAKKER NAAR KAPPER SIEBE DE VOOGT

05 november 2018

02u21 4 Oostkamp In de Kapellestraat gaat dinsdag 'Barbier Oostkamp' open: een kapperszaak uitsluitend voor mannen. Zaakvoerder Geoffrey Godderis (36) was jarenlang bouwvakker, maar schoolde zich in vier jaar tijd om tot kapper. "Ik had op m'n twaalfde nooit geloofd dat ik coiffeur zou worden", zegt hij.

Mannelijke inwoners van Oostkamp kunnen vanaf dinsdag terecht in de Kapellestraat voor een scheer- en knipbeurt. De 36-jarige Geoffrey Godderis opent pal in het centrum zijn eigen barbierszaak "Barbier Oostkamp". Nochtans had de Oostkampenaar als kind nooit de droom om kapper te worden. "Ik had eens goed gelachen, mocht je me dat toen gezegd hebben", vertelt hij. "Ik volgde op school de richting Bouw en werkte acht jaar lang als bouwvakker. Tussendoor deed ik af en toe een job in de horeca. Enkele jaren geleden werd het vak van barbier plots erg populair. Het intrigeerde me en ook mijn moeder en vrienden vonden dat het wel iets voor mij was." Geoffrey schreef zich in voor een kappersopleiding bij Syntra en ging vier jaar geleden aan de slag bij Barbier Tom: een bekende barbierszaak met filialen in Eeklo, Gent en Knokke. "Ik heb er na lang aandringen mijn kans gekregen en werd opgeleid in de zaak in Eeklo. Later werd ik verantwoordelijk voor het filiaal in Gent."





Geen droom

"De voorbije jaren ben ik het vak nóg meer gaan appreciëren. Het is gewoon een fantastische job. Of een eigen zaak dan ook altijd mijn droom was? Nee, helemaal niet. Het is voor mij nooit een doel geweest bij aanvang van mijn carrière als kapper. De beslissing om zelf een barbiershop te starten, kwam echt uit de lucht gevallen. Het pand in de Kapellestraat vond ik altijd al erg mooi. Ik heb het steeds in de gaten gehouden en toen het te huur kwam, heb ik geen moment getwijfeld."





Ruiger kantje

Geoffrey ziet er vanop afstand een ruig type uit, met tatoeages en een baard. In zijn zaak mikt hij evenwel op een breed publiek. "Ik wil alle stereotypes doorbreken, al blijft het salon wel een ruiger kantje hebben. Zo hangen er oude posters aan de muur en zal rockmuziek door de boxen schallen. Mannen van alle leeftijden en soorten zijn bij mij echter welkom. Zolang ze maar haar hebben", lacht de barbier. "Ik heb maar één kappersstoel in de zaak en werk dan ook op afspraak. Het knippen en scheren gebeurt op traditionele wijze. Tijdens de kap- of scheerbeurt bied ik mijn klanten water, frisdrank, een koffietje of een frisse pint aan. Mijn bier haal ik in de lokale brouwerij Stokhove in Waardamme. Het is mijn bedoeling om in mijn zaak zoveel mogelijk lokale handelaars te promoten. Ik wil dat aanbod in de toekomst ook nog graag uitbreiden." Meer info op www.barbieroostkamp.be.