Bankkaart gestolen bij inbraak 09 augustus 2018

In de Marnix van Sint-Aldegondestraat in Oostkamp werd dinsdagnacht ingebroken in een woning. Hoe de inbrekers binnendrongen, is niet geweten. Ze doorzochten de volledige benedenverdieping en wagens die op de oprit geparkeerd stonden. Ze gingen aan de haal met een bankkaart, portefeuille en handtas en namen ook een ladekast mee uit het bureau. De ladekast werd even verderop teruggevonden in de straat. De portefeuille en handtas gooiden de dieven in de struiken naast de oprit. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar de inbraak, maar van de daders is vooralsnog geen spoor.





(SDVO)