Bankierster opent eigen vegetarische foodbar Pasta PUUR langs Albrecht Rodenbachtstraat Siebe De Voogt

01 maart 2019

17u50 0 Oostkamp Oostkampenaars die houden van vegetarisch eten, moeten een adresje op hun to-dolijstje bijzetten. Langs de Albrecht Rodenbachstraat opende Lieselot Dudal (36) donderdag haar vegetarische foodbar Pasta PUUR. De vrouw werkte de voorbije veertien jaar als bankierster.

“Die job gaf me steeds minder voldoening”, verduidelijkt Lieselot haar carrièreswitch. “Ik ben al sinds m’n vijfde zelf vegetariër. Ik speelde al langer met het idee om een eigen zaak op te richten, maar om een of andere reden is het er nooit echt van gekomen. Op een bepaald moment moesten we voor de bank een opleiding volgen. Als opdracht werd ons gevraagd om ons eigen fictieve bedrijfje op te richten, met bijhorend business plan. De jury heeft me achteraf gezegd: “Doe dat gewoon!” Blijkbaar had de manier waarop ik over mijn plan praatte, hen volledig overtuigd.” Lieselot bedacht in 2016 het concept van Pasta PUUR en voerde het tot voor kort als bijberoep uit. “Mensen konden bij mij thuis ovenschotels, lasagnes en andere vegetarische gerechten bestellen. Dat liep als een trein, waardoor we besloten hebben om groter te denken. We kochten een pand langs de Albrecht Rodenbachstraat en onze eigen vegetarische foodbar was geboren.”

In tegenstelling tot wat de naam misschien doet denken, is Pasta PUUR veel meer dan een pastabar. “Naast pasta’s bieden we ook groentenschotels, soep en salades aan. Nu al lopen ook onze jars als een trein. Het zijn kommen met onderaan een dressing, erbovenop quinoa, pasta of couscous met nootjes en rozijnen en helemaal vanboven salade. De jars blijven zeker 3 à 4 dagen goed en kunnen overal meegenomen worden.” Pasta PUUR is van dinsdag tot vrijdag open van 11 tot 15 uur. Op zaterdag opent Lieselot tussen 10 en 14 uur. Meer info: www.pastapuur.be.