Bankdirecteur (58) revalideert nog steeds na aanrijding met onverbeterlijke wegpiraat: “Ik zie de beelden van het ongeval nog altijd voor me” Siebe De Voogt

09 april 2019

14u05 4 Oostkamp Al vijf keer werd Pittemnaar Benny L. (50) veroordeeld voor rijden onder invloed, maar toch was hij vorige zomer opnieuw op weg met 2,6 promille in zijn bloed. In Waardamme kwam het tot een aanrijding met motorrijder Guido Maelfait (58) uit Oostkamp. Guido ontsnapte ternauwernood aan de dood. “Dat iemand met zo’n strafblad opnieuw onder invloed met de wagen rijdt, kan ik moeilijk begrijpen”, reageert de bankdirecteur. “En dat terwijl er een kindje van amper 5 jaar oud in zijn wagen zat.”

“Ik zie de beelden van het ongeval nog steeds voor me en word ’s nachts nog af en toe wakker.” Guido Maelfait (58) uit Oostkamp beseft hoe veel geluk hij vorige zomer heeft gehad. Op 29 juli was hij met zijn motorfiets op weg naar zijn kleinzoon toen hij langs de Kortrijksestraat in Waardamme even voorbij elektrozaak Verfaillie-Bauwens werd geconfronteerd met Pittemnaar Benny L. (50). “Die bestuurder maakte plots een U-bocht en draaide over de baan”, vertelt Guido, die hem niet meer kon ontwijken. “Ik ben over de wagen gekatapulteerd en kwam met mijn linkerzij op zijn motorkap terecht.”

Verschillende breuken

Guido smakte hard tegen het asfalt en verloor even het bewustzijn. “Ik ben wakker geworden en heb een bevriende chirurg opgebeld. Hij bracht me uiteindelijk naar het ziekenhuis.” De gevolgen voor Guido waren bijzonder zwaar. Hij brak bij de aanrijding zijn linkersleutelbeen, linkerschouder, linkerpols en vijf ribben. “Ik moest een week in het ziekenhuis blijven en mocht daarna naar huis. Ik dacht binnen de twee weken weer de oude te zijn, maar dat bleek niet het geval. Ik ben directeur van de ING-bank langs de Baron Ruzettelaan in Assebroek. Ik kon relatief snel weer aan de slag, maar moet nu nog steeds af en toe hulp vragen aan mijn medewerkers. Vanuit mijn pols kan ik geen kracht zetten en ook mijn linkerarm omhoog bewegen lukt niet volledig. Ik weet niet of het ooit weer goed komt. De laatste tijd zit er niet veel beterschap in.”

Alcoholslot en rijverbod

Guido kwam dinsdagmorgen naar de Brugse politierechtbank, waar zijn aanrijder zich moest verantwoorden voor het ongeval. Benny L. had op het moment van het ongeval 2,6 promille in zijn bloed en werd al vijf maal eerder veroordeeld voor het rijden onder invloed. De man stuurde zelf zijn kat en liet zich vertegenwoordigen door een advocate. “Mijn cliënt zit in collectieve schuldenregeling. Ik vraag een milde straf”, pleitte zij. Politierechter Peter Vandamme had geen medelijden met Benny L. en verplichtte hem voor drie jaar lang een alcoholslot te installeren in zijn wagen. Hij gaf hem ook een jaar rijverbod en 2.000 euro boete.

“Dat iemand met zo’n strafblad opnieuw onder invloed in de wagen kruipt, kan ik moeilijk begrijpen”, reageert Guido. “En dat terwijl er een kindje van amper 5 jaar oud in zijn wagen zat. Voor mij is het alleszins gedaan met motorrijden. Ik reed al bijna 30 jaar, maar zie het niet meer zitten. Mijn schoonvader is vroeger al verongelukt in het verkeer. Ik wil mijn familie dat niet nog eens aandoen. Als ik frontaal op die wagen was gereden, was ik er niet meer geweest. Sinds het ongeval besef ik nóg meer het belang van een helm.”