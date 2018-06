B-Easy en B-Dance krijgen erkenning 16 juni 2018

Op voorstel van minister van Media Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering twaalf nieuwe lokale radio's erkend. Daarbij zitten drie radiostations in onze regio: B-Easy en B-Dance in Brugge en Radio Ommeland in Oostkamp. De nieuw erkende radio's kunnen nu een zendvergunning aanvragen bij de Vlaamse Regulator van de Media. Zodra ze een vergunning hebben gekregen, kunnen ze hun uitzendingen starten. Zoals bekend passen de erkenningsrondes voor de lokale radio's in een grotere hervorming van het radiolandschap. Over de nieuwe radiostations is voorlopig weinig bekend. (BHT)