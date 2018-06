Asfalteringswerken in Sportstraat uitgesteld 19 juni 2018

Bij het affrezen van het asfalt in de Sportstraat werden de weggoten beschadigd. De asfalteringswerken lopen daardoor vertraging op. Deze week worden de goten hersteld. Morgen begint de aannemer met het aanleggen van een nieuwe toplaag. De Sportstraat, inclusief de parking achter Riderfort en de toegang tot Dominiek Savio, worden vanaf 7 uur afgesloten voor het verkeer. De parking ter hoogte van Stekelbees blijft wel bereikbaar. Door de werken wordt het eenrichtingsverkeer in de Vlamingstraat tijdelijk opgeheven. Woensdag wordt vervolgens op het kruispunt van de Vlamingstraat en Sportstraat de rode coating aangebracht om het extra te accentueren. Het kruispunt is tijdens de werken niet toegankelijk. Tegen woensdagavond moet de hinder normaal voorbij zijn. (SDVO)