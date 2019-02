Anitha (41) kwam 11 jaar geleden in België wonen en heeft nu haar eigen immokantoor Siebe De Voogt

21 februari 2019

16u53 0 Oostkamp Elf jaar geleden verliet Anitha Daniel (41) haar thuisland India voor de liefde. Nu heeft ze haar eigen immokantoor in het centrum van Ruddervoorde. In Morpho Immo wil de vrouw met een persoonlijke benadering van haar klanten het verschil maken met andere kantoren. “Elk pand vraagt immers een andere strategie”, zegt ze.

Het verhaal van Anitha Daniel (41) uit Waardamme kan gerust een toonbeeld van inburgering genoemd worden. Elf jaar geleden kwam de Indische vrouw aan in West-Vlaanderen. Ze vond de liefde bij een projectontwikkelaar en besloot hem te volgen. Anitha sprak geen woord Nederlands, maar bleef niet bij de pakken zitten. “Ik schreef me bij de toenmalige hogeschool Katho in voor de richting Bedrijfsmanagement”, vertelt ze. “De proffen begonnen meteen volop les te geven in het Nederlands. Ik begreep er aanvankelijk geen snars van en ben al m’n boeken zelf beginnen vertalen in het Engels. Vijf dagen per week en zes uur per dag volgde ik een intensieve cursus Nederlands. Ik wilde immers zo snel mogelijk de taal kunnen spreken. Uiteindelijk heb ik mijn diploma gehaald, schoolde ik me bij in het domein van de Marketing en volgde ik een opleiding om immomakelaar te worden bij Syntra in Kortrijk.”

Eigen zaak

Anitha koesterde van bij haar aankomst in België de droom om haar eigen zaak te starten. “Eigenlijk ben ik modeontwerpster”, lacht ze. “Al snel besloot ik echter een carrièreswitch te maken naar de immowereld. Ik heb ondertussen vier jaar ervaring en werkte de laatste jaren bij Lumaro Vastgoed in Veldegem. Mijn man bood me ook aan om zelfstandig in zijn bedrijf te beginnen werken, maar ik ben niet op zijn aanbod ingegaan. Ik wilde immers op eigen benen staan en m’n eigen zaak starten.” Vorige week was het eindelijk zo ver en opende Anitha haar immokantoor Morpho Vastgoed langs de Sint-Elooistraat in Ruddervoorde. De naam van de zaak verwijst eigenlijk naar haar eigen levensloop. “Ik heb zelf een enorme metamorfose ondergaan en ben daar bijzonder trots op. Ieder mens zet tijdens zijn of haar leven verschillende stappen: van wonen bij de ouders tot op kot gaan tot een eigen woning kopen. Ik wil mijn klanten begeleiden in dat ganse traject. Ook het logo van mijn kantoor, een blauwe vlinder, verwijst overigens naar die metamorfose.”

Persoonlijke benadering

Met een persoonlijke benadering wil Anitha het verschil maken met haar concurrenten. “Ik vind dat het immokantoren daar tegenwoordig aan ontbreekt. Elk pand en elke klant is voor mij verschillend en verdient bijgevolg ook een andere benadering. Als makelaar bied m’n cliënten bijstand aan bij het verhuren, aankopen of verkopen van een woning. Ik geef ook advies op juridisch, financieel of bouwtechnisch vlak, zodat zij het maximum uit een grond of gebouw kunnen halen.” Meer info vindt u op www.morpho.immo.