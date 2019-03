Andreas (9) volgt thuis les via Bednet na schedelcorrectie: “Leuk, maar ik mis mijn klasgenootjes wel” Siebe De Voogt

13 maart 2019

18u45 0 Oostkamp Komende vrijdag viert Bednet opnieuw haar Nationale Pyjamadag. Andreas Bisschop (9) uit Ruddervoorde volgt thuis in zijn pyjama les. Hij onderging in januari een schedelcorrectie, maar loopt door Bednet bijna geen leerachterstand op. “Dat ook niet langdurig zieken in aanmerking kwamen, was voor ons nieuw”, zegt mama Delphine Roels.

Bednet staat bij veel mensen gekend als een oplossing voor kinderen die door langdurige ziektes als leukemie niet naar school kunnen. Wat velen echter niet weten, is dat leerlingen vanaf twee weken afwezigheid al beroep kunnen doen op het internetonderwijs.

“Dat was ook voor ons een complete verrassing”, vertelt Delphine Roels uit Ruddervoorde. Haar zoontje Andreas Bisschop (9) kreeg in december slecht nieuws. “Hij had al even hoofdpijn, dus besloten we voor onderzoek naar de kinderarts te gaan. Andreas bleek een verzakking van zijn kleine hersenen te hebben: een aangeboren aandoening die maar bij zo’n 8 kinderen op 100.000 voorkomt.

Schedelcorrectie

Net op de dag van zijn verjaardag kreeg Andreas te horen dat hij een schedeloperatie moest ondergaan.” Op 8 februari ging hijonder het mes. Tijdens een operatie van vier uur werd zijn schedel gecorrigeerd. Uiteindelijk moest de jongen een kleine week in het ziekenhuis verblijven. Terugkeren naar het derde leerjaar van Vrije Basisschool De Kiem zat er niet in. Andreas moest immers acht weken thuisblijven.

“Toen we terug thuis waren, kregen we van zijn school te horen dat ze Bednet hadden ingeschakeld. Alles was perfect georganiseerd. Iemand van de organisatie kwam alles bij ons thuis en in de school installeren. Bednet doet werkelijk alles: van contact met de Telenet of Proximus tot zelfs het leveren van inktpatronen. Het zorgt ervoor dat we ons al zeker over het schoolluik van Andreas geen zorgen moeten maken. En dat alles zonder één cent te moeten betalen.”

Schepen én lerares

Delphine is in Oostkamp schepen voor het Beheer van de Publieke Ruimte en geeft daarnaast nog les in het secundair onderwijs. Het lesgeven zette ze acht weken stop, haar politiek werk doet ze zoveel mogelijk van thuis uit. “Al moet ik niet zoveel helpen. Het systeem van Bednet is bijzonder gebruiksvriendelijk. Hij volgt momenteel vooral taal en wiskunde. Tegen de paasvakantie is het de bedoeling dat hij opnieuw mee is met alle vakken. Via een camera op z’n laptop kan Andreas alles zien in de klas en ook zijn vriendjes kunnen hem op school zien zitten bij ons thuis.”

Weer naar school

Andreas herstelt voorlopig erg goed van zijn operatie. Hij moet nog één keer op controle bij de neurochirurg en mag na de paasvakantie weer naar school. De jongen zelf kijkt er naar uit. “Het is wel leuk om eens thuis te zijn, maar toch mis ik mijn vriendjes. Door Bednet kan ik ze gelukkig geregeld nog eens zien. Elke speeltijd blijft er iemand achter in de klas om met mij te praten. Dat is heel leuk.”

Andreas zal vrijdag in zijn pyjama plaatsnemen achter z’n laptop. Dan is het immers de Nationale Pyjamadag van Bednet. Ook z’n schoolkameraadjes zullen hun slaapkledij aantrekken.