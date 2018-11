Alweer fileleed op E403 23 november 2018

Op de E403 tussen Brugge en Kortrijk was het gisteren al voor de tweede keer deze week lange tijd aanschuiven na een ongeval in de ochtendspits.





Gisteren botsten rond 7 uur verschillende voertuigen op elkaar net na het invoegen aan de oprit van Ruddervoorde. Bij het ongeval waren onder andere een tankwagen die melk vervoerde, een lichte vrachtauto en een of twee wagens betrokken. Er was enkel blikschade en er vielen geen gewonden. Omdat de wagens aanvankelijk allemaal op de weg stonden, kon het verkeer maar moeilijk voorbij. Dat leidde al gauw tot lange files die tot in Lichtervelde reikten. Het was tot een uur lang aanschuiven. De wegpolitie handelde het ongeval rond 8 uur af. Ook dinsdagochtend was er veel fileleed op de E403 na een ongeval op de linkerrijstrook, ongeveer op dezelfde plaats. (JHM)