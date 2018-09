Alexis Beernaert (26) lijsttrekker van liberale lijst '8020 Open' 06 september 2018

02u31 0 Oostkamp Een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft 8020 Open als laatste partij in Oostkamp haar lijsttrekker bekendgemaakt.

De 26-jarige Alexis Beernaert, zoon van ere-gemeenteraadslid en afdelingsvoorzitter Filip Beernaert, wordt de kopman van de liberalen. Alexis werkt voor het accountancybedrijf EY en zetelt al in de OCMW-raad. Tijdens zijn jeugd speelde hij voetbal bij KDC Ruddervoorde en momenteel is hij actief als vlaggendrager van de oud-strijders. "Het is een hele eer om als lijsttrekker van deze groep naar de kiezer te mogen trekken", stelt de jonge politicus. "In onze top vijf hebben we bewust gekozen voor inwoners van alle deelgemeentes en Moerbrugge."





Miguel Chevalier zetelde zes jaar lang in de gemeenteraad voor 8020 Blauw, de voorganger van 8020 Open. Hij krijgt plaats drie op de lijst. "8020 Open is een ambitieus project. We zetten extra in op inspraak en transparantie. Wij willen besturen mét de inwoners. We hebben dan ook bewust gekozen voor een evenwicht tussen vertrouwde en nieuwe, onafhankelijke kandidaten. Alexis is de perfecte belichaming van ons ambitieus project." (SDVO)