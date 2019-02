Alcoholslot voor bestuurster die dronken tegen vangrail E403 reed Siebe De Voogt

05 februari 2019

14u54 0 Oostkamp De Brugse politierechter heeft een 52-jarige vrouw uit Roeselare verplicht om voor 2 jaar lang een alcoholslot te installeren in haar wagen. Hij nam de maatregel, nadat Nathalie A. eind vorig jaar in dronken toestand crashte langs de E403 in Ruddervoorde.

De Roeselaarse reed op 4 november om 20.15 uur in de richting van Kortrijk, toen ze even voor de afrit in Ruddervoorde de controle over haar stuur verloor. A. knalde twee keer tegen de vangrail, maar zette toch haar weg verder. Ze nam de volgende afrit, parkeerde op de pechstrook en kon daar staande gehouden worden door passanten. Uit de ademanalyse bleek de vrouw liefst 2,55 promille op te hebben. Ze verklaarde aan de politie dat ze van Ieper kwam en de afrit in Rumbeke had gemist. “Ik ben verder gereden, maar heb voor de rest een black-out”, klonk het. A. bleek een alcoholverslaving te hebben en mocht na haar ongeval 2,5 maanden niet met de wagen rijden. De politierechter legde haar dinsdagmorgen geen extra rijverbod op, maar wel het alcoholslot en een geldboete van 1.600 euro. Daarvan moet ze de helft effectief betalen.