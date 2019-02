Advocaat vraagt politierechter om Jaguar niet verbeurd te verklaren na ongeval met vluchtmisdrijf: “Mijn wagen is de enige vriend die ik nog heb” Siebe De Voogt

15 februari 2019

12u07 0 Oostkamp Een advocaat uit Zwevezele heeft in de Brugse correctionele rechtbank beroep aangetekend tegen het alcoholslot en rijverbod die hij kreeg, omdat hij een jaar geleden in dronken toestand vluchtmisdrijf had gepleegd na een ongeval in Oostkamp. Hij vroeg de politierechter om zijn Jaguar niet verbeurd te verklaren. “Het is de enige vriend die ik nog heb.”

De raadsman uit Zwevezele botste op 11 januari tegen een geparkeerde wagen langs de Kortrijksestraat in Oostkamp. Hij vluchtte weg, maar de politie kon hem even later thuis aantreffen. De vijftiger bleek 2,58 promille in z’n bloed te hebben. In eerste aanleg pleitte z’n advocate dat relationele problemen aan de oorzaak lagen. “Ik had een zware werkdag en had inderdaad gedronken”, sprak de advocaat vrijdagmorgen zelf in de rechtbank. “Ik besef dat ik niet meer had mogen rijden.” Op 23 augustus werd hij opnieuw betrapt. Een politiepatrouille zag hem “op onhandige wijze” parkeren in het centrum van Oostkamp. Opnieuw bleek de advocaat 2,37 promille op te hebben. “Ik had een paar pintjes gedronken, maar ben een grote man. Ik was niet dronken.” De politierechter in eerste aanleg verplichtte de advocaat voor minstens drie jaar een alcoholslot te installeren in z’n wagen. Hij gaf hem ook zes maanden rijverbod en verklaarde zijn Jaguar verbeurd. De vijftiger vraagt nu in beroep om het rijverbod te milderen tot drie maanden, het alcoholslot kwijt te schelden en de verbeurdverklaring van zijn Jaguar kwijt te schelden. “Het is de enige vriend die ik nog heb”, zei hij voor de rechter. “Het is alles wat ik nog heb. De feiten hebben flink op me ingehakt. Ik durf amper nog de baan op.” Vonnis op 15 maart.