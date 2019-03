Advocaat mag “enige vriend” dan toch behouden: politierechter verklaart Jaguar in beroep niet langer verbeurd Siebe De Voogt

15 maart 2019

12u38 0 Oostkamp Een advocaat uit Zwevezele mag zijn Jaguar dan toch behouden. De politierechter in beroep verklaarde de wagen vrijdagmorgen niet langer verbeurd, nadat de raadsman in dronken toestand vluchtmisdrijf had gepleegd na een ongeval in Oostkamp. “Mijn Jaguar is mijn enige vriend”, verklaarde hij vorige maand nog.

De advocaat botste op 11 januari tegen een geparkeerde wagen langs de Kortrijksestraat in Oostkamp. Hij vluchtte weg, maar de politie kon hem even later thuis aantreffen. De vijftiger bleek 2,58 promille in z’n bloed te hebben. “Ik had een zware werkdag en had inderdaad gedronken”, verklaarde de man daarover. “Ik besef dat ik niet meer had mogen rijden.” Op 23 augustus werd hij opnieuw betrapt. Een politiepatrouille zag hem “op onhandige wijze” parkeren in het centrum van Oostkamp. Opnieuw bleek de advocaat 2,37 promille op te hebben. “Ik had een paar pintjes gedronken, maar ben een grote man. Ik was niet dronken.”

De politierechter in eerste aanleg verplichtte de advocaat voor minstens drie jaar een alcoholslot te installeren in z’n wagen. Hij gaf hem ook zes maanden rijverbod en verklaarde zijn Jaguar verbeurd. Vooral dat laatste was voor de advocaat een doorn in het oog. “Het is de enige vriend die ik nog heb” vertelde hij. “De feiten hebben flink op me ingehakt. Ik durf amper nog de baan op.” De beroepspolitierechter achtte een verbeurdverklaring van de wagen vrijdagmorgen niet noodzakelijk. De rest van de straf werd integraal bevestigd. “We houden daarbij rekening met het hardnekkig recidivisme van de beklaagde en het feit dat de vastgestelde graden van alcoholopname zich telkens ver boven de strafbare grens situeerden. Het alcoholslot is nodig omdat hij niet aantoont inspanningen te doen om z’n alcoholprobleem in het verkeer te verhelpen.”