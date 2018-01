Adriaan Goossens stierf aan onderkoeling 02u33 0

De 33-jarige Adriaan Goossens uit de Gevaartsestraat in Oostkamp is een natuurlijk dood gestorven. Dat heeft het parket van Brugge meegedeeld na een autopsie. De man, werkzaam op de bomenkwekerij van zijn ouders, werd rond 14 uur op nieuwjaarsdag levenloos aangetroffen op zijn oprit. De man droeg enkel een onderlijfje. Er werden tal van onderzoeksdaden gesteld omdat het mogelijks om een verdacht overlijden ging. Dat bleek niet het geval. De man zou volgens de bevindingen uit de autopsie gestorven zijn aan onderkoeling. Hij had de oudejaarsnacht nog gevierd met zijn familie en werd rond de middag zelfs nog gezien op zijn erf. Mogelijks kwam het slachtoffer ten val en raakte hij bewusteloos, met de dramatische gevolgen van dien. (BBO)