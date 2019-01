Acht scholen namen opnieuw deel aan de fluodag: “Blijf zichtbaar in het verkeer” Siebe De Voogt

24 januari 2019

15u17 0 Oostkamp Acht Oostkampse scholen namen op vrijdag 11 januari opnieuw deel aan de jaarlijkse fluodag: een initiatief van de Kindergemeenteraad.

De bedoeling van de fluodag is extra aandacht vragen voor het verkeer. Het was al het zesde jaar op rij dat de sensibiliseringsactie werd georganiseerd. Dit jaar namen acht scholen deel: de Vrije Basisschool De Kiem, Vrije Basisschool De Sprong, Vrije Basisschool Baliebrugge, Vrije Basisschool Sint-Pieter, Vrije Basisschool De Vaart, de Koning Boudewijnschool, Basisschool De Verwondering en Basisschool Klimop. Elke leerling die deelnam aan de actie kreeg dit jaar een fluo klapbandje. Het moet hen aanmoedigen fluo te blijven dragen in het verkeer en zo zichtbaar te blijven voor automobilisten.