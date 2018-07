Aangereden fietsster (72) nog steeds in levensgevaar 25 juli 2018

De 72-jarige vrouw uit Beernem die maandagochtend betrokken was bij een verkeersongeval op de Europarotonde in Oostkamp is nog steeds in levensgevaar. B.V. fietste rond 8.30 op het rood gemarkeerde fietspad toen plots een 65-jarige man uit Oostkamp voor haar neus de Kapellestraat inreed. De vrouw kwam daardoor zwaar ten val. Het is nog niet duidelijk of er ook een botsing is geweest met de wagen. De vrouw kreeg de dringendste zorgen van de MUG-arts en werd naar het ziekenhuis gevlogen. Ze onderging al ingrepen maar is nog kritiek. De 65-jarige reed na het ongeval door maar werd opgepakt. Hij verklaarde niets te hebben gezien. Een deskundige van het parket moet nu in zijn verslag duidelijk maken of dat kan kloppen en of er in het andere geval sprake is van vluchtmisdrijf. In dat geval wacht de man een vervolging. (JHM)