850.000 euro om wateroverlast in Kampveld te vermijden 23 januari 2018

De gemeente Oostkamp zal in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Aquafin waterbeheersingswerken uitvoeren om het bedrijventerrein Kampveld beter te beschermen tegen overstromingen. De VMM legt een volwaardig dijkstelsel aan. Daarbij komen onder de Kampveldstraat twee nieuwe bypasses om het overtollige regenwater efficiënter te doen wegstromen. In de Papenvijversstraat wordt dan weer een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, zodat regen- en afvalwater afzonderlijk worden afgevoerd. De Kampveldstraat en Papenvijversstraat worden ook plaatselijk opgehoogd, het wegdek wordt er plaatselijk vernieuwd en het dubbelrichtingsfietspad in de Kampveldstraat wordt ter hoogte van de firma Watteeuw doorgetrokken tot aan de wegversmalling. De gemeente staat in voor de wegenwerken en de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel. Ze investeert daarvoor 853.636,73 euro. Nog voor de zomer zouden de werken van start moeten gaan. (SDVO)