60 verzakte riooldeksels worden hersteld 12 mei 2018

60 riooldeksels in Oostkamp worden binnenkort hersteld. Veel deksels liggen verzakt, wat gevaarlijk is voor fietsers en wagens en ook geluidsoverlast in de buurt veroorzaakt. De gemeente stelde daarom een aannemer aan, die de riooldeksels voor een bedrag van 120.819 euro zal vervangen. Hij start in de Torhoutsestraat in Ruddervoorde in het stuk tussen de Kanunnik Andriesstraat en de werken ter hoogte van de beek. Later komen onder meer de Kortrijksestraat, Stationsstraat en Gaston Roelandtsstraat in Oostkamp aan de beurt en vier andere straten in Ruddervoorde. Voor een volledig overzicht, zie www.oostkamp.be. (SDVO)