6 maanden cel voor aanranding treinreizigster 24 april 2018

Een 27-jarige Somaliër uit Staden heeft 6 maanden cel gekregen voor de aanranding van een 21-jarige vrouw uit Ruddervoorde.





De feiten speelden zich af op 30 september vorig jaar af op de trein tussen Brugge en Roeselare. Het slachtoffer was op weg naar haar werk, toen de vluchteling in een lege wagon naast haar kwam zitten. "Hij was dronken en zette zich uiteindelijk recht tegenover mijn cliënte", zegt de advocaat van het meisje. "De beklaagde vertelde haar dat ze een goede moeder zou zijn voor z'n kinderen en tastte plots met z'n handen tussen haar benen."





De vrouw stapte naar de treinbegeleider, die de politie erbij riep. De Somaliër ontkende de feiten met klem. "Ik legde enkel mijn hand op haar knie", beweerde hij. "Dat was vriendschappelijk bedoeld." Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 750 euro betalen. (SDVO)