4 jaar cel voor diefstal van auto's én fluit korpschef 09 februari 2018

Abdelouahed A. (46) uit Luik behoudt in het Gentse hof van beroep zijn 4 jaar cel voor het stelen van auto's en een muziekinstrument, een fijferfluit, van de Blankenbergse korpschef. A. en twee Waalse kompanen stalen in 2016 drie auto's, waaronder de Toyota van korpschef Hans Quaghebeur. De wagen werd de volgende dag al teruggevonden in Brussel, maar een deel van het muziekmateriaal dat in de koffer lag, was spoorloos. Onder meer de ebbenhouten fijferfluit en een boek met partituren van de korpschef bleken verdwenen. Abdelouahed A. werd in eerste aanleg veroordeeld tot vier jaar effectief. Deze straf werd in beroep bevestigd. Zijn kompanen Brandon M. en Youssef A. krijgen 3 jaar en 24 maanden effectief. (DJG)