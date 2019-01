37-jarige man riskeert 1 jaar cel voor afranseling van politieagent Jeffrey Dujardin

25 januari 2019

20u56 0 Oostkamp Een 37-jarige, Kenny D., man riskeert een celstraf van één jaar in het Gentse hof van beroep nadat hij geweld gebruikt had tegen een politieagent. Hijzelf ontkent de feiten en vroeg de vrijspraak. In eerste aanleg kreeg de man een celstraf van één jaar.

De feiten gebeurden op 6 september 2015 op een wielerwedstrijd in Oostkamp. De 32-jarige motorrijder van de politie regelde daar het verkeer, toen het misliep. Toen de agent een voertuig tegenhield dat met hoge snelheid kwam aangereden, weigerde de bestuurder zijn papieren te tonen. Hierop vielen de passagier, Kenny D., en de bestuurder de agent aan. Het slachtoffer kreeg zware klappen te incasseren, zo hard dat zelfs zijn helm barstte.

D. ontkent alle feiten, zo zegt ook zijn advocaat die voor de vrijspraak ging. De dertiger was onder invloed van cannabis, een tiental pinten en rum, maar “ik herinner me alles duidelijk”, zei hij. “Ik wou ze enkel uit elkaar halen.” De agent hield aan de vechtpartij oorsuizingen en nekklachten over, “Ik zit al vier jaar thuis met rug- en nekklachten”, zei de agent in beroep. De procureur-generaal vroeg de bevestiging van straf. Het hof zal zich hierover uitspreken op 1 maart.