19-jarige zwaargewond bij klap tegen boom 30 april 2018

Een 19-jarige bestuurder uit Zedelgem is gisteren in de vroege morgen zwaargewond geraakt bij een ongeval langs de Beukendreef in Hertsberge. De jongeman reed rond 6.15 uur in de richting van de Blauwhuisstraat, toen hij om nog ongekende reden de controle over het stuur verloor. Hij raakte met zijn Citroën Berlingo van de weg af en belandde in de gracht. Uiteindelijk kwam zijn auto tot stilstand tegen een boom.





De brandweer van Oostkamp snelde ter plaatse, omdat aanvankelijk werd gevreesd dat de Zedelgemnaar gekneld zat in het wrak. Bij hun aankomst had de man het voertuig al op eigen kracht kunnen verlaten.





Hij was nog bij bewustzijn en werd overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek. Hij verkeerde niet in levensgevaar. (SDVO)