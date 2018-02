19-jarige bestuurster sterft onderweg naar huis 09 februari 2018

02u51 9 Oostkamp Een 19-jarige vrouw uit Wingene is gisteravond om het leven gekomen bij een zwaar ongeval in de Scharestraat in Oostkamp.

De jonge automobiliste was op weg naar huis, toen ze rond 18.30 uur de controle verloor over haar stuur.





De Citroën raakte van de weg af, botste tegen een betonnen elektriciteitspaal en eindigde in de gracht. De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren. Die hulp kon niet meer baten, de 19-jarige overleed ter plaatse. Het meisje woonde nog thuis bij haar ouders. Slachtofferhulp ging hen gisterenavond inlichten. De Scharestraat bleef urenlang afgesloten voor alle verkeer.





Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. (MMB)