18 maanden cel voor smokkelaars die in val werden gelokt met koelwagen 02u59 0

Twee Albanezen hebben in de Brugse rechtbank 18 maanden cel en 40.000 euro boete gekregen voor de smokkel van vijf illegalen. Het gerecht lokte de smokkelaars in de val door zélf een koelwagen te plaatsen nabij de afrit van de E40 in Oostkamp. Het waren de Britse autoriteiten die de politie op de hoogte brachten van de activiteiten van de smokkelaars, nadat één van hun agenten in de bende was geïnfiltreerd. Op 2 augustus beslisten de speurders om de infiltrant een koelvrachtwagen te parkeren nabij hotel Van der Valk. Ze stelden zich verdekt op en zagen de twee Albanezen in een geparkeerde Ford Focus zitten met de neus richting snelweg. Een Volkswagen Touran kwam met vijf illegalen de E40 afgereden en parkeerde zich aan de overzijde. De Albanezen stopten de illegalen in de truck en reden vervolgens weg via de snelweg. Daar werden ze onderschept door speciale eenheden. Beide smokkelaars vroegen de vrijspraak. Ze ontkenden dat ze de illegalen in de koelwagen stopten. De mannen maken deel uit van een veel grotere smokkelbende. De twee kopstukken kregen eind oktober in Engeland al zeven jaar cel. (SDVO)