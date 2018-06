18-jarige rijdt leeftijdsgenoot aan 16 juni 2018

02u27 0

In de Veldhoekstraat in Waardamme is gisterenmorgen rond 7.45 uur een 18-jarige fietsster uit Oostkamp aangereden. Een 18-jarige bestuurder uit Oostkamp merkte haar te laat op, toen hij met zijn bestelwagen achteruit uit een parkeerplaats kwam gereden. Het meisje raakte lichtgewond. (SDVO)