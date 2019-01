15-jarige fietser maakt zware val aan rotonde bij Aldi Siebe De Voogt

07 januari 2019

16u54 0 Oostkamp In de Brugsestraat in Oostkamp is maandagmorgen een 15-jarige fietser uit Oostkamp zwaar ten val gekomen. Hij raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks 7.45 uur net voor de rotonde aan de Albrecht Rodenbachstraat. De jongen reed met zijn fiets in de richting van Brugge, toen hij ter hoogte van de Aldi tegen een boordsteen reed. Hij verloor z’n evenwicht en kwam hard neer op het fietspad. De fietser liep lichte verwondingen op en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Brugge. Hij verkeerde niet in levensgevaar.