15-jarige fietser gevallen 02u42 0

In de Stationsstraat in Oostkamp is een 15-jarig meisje afgelopen weekend lichtgewond geraakt. De tiener fietste richting Moerbrugge toen ze moest uitwijken voor een Peugeot Partner die wilde parkeren. Ze kwam ten val en raakte lichtgewond. (JHM)