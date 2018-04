10de Oostkampse Jeugdzwemloop in De Valkaart 11 april 2018

Op dinsdag 1 mei organiseren Zwemclub de Valkaart Oostkamp en Duatlonvereniging Baliebrugge al voor de tiende keer hun Jeugdzwemloop in en rond het sportcentrum De Valkaart.





De jeugdzwemloop start met een zwemwedstrijd in het gemeentelijk zwembad, gevolgd door een afgesloten loopparcours in het park van de Valkaart. Om mee te doen hoeft u geen lid te zijn van een sportclub. In het verleden bestond immers de helft van de deelnemers uit recreatieve sporters. Naast de jeugd kunnen ook volwassenen deelnemen. De eerste reeks gaat om 13 uur van start. Het startschot van de laatste reeksen wordt rond 16.30 uur gegeven.





Inschrijven moet vooraf gebeuren via de website www.zvo.be en kan tot 25 april of tot het maximum van 175 deelnemers is bereikt. Deelnemen kost 6 euro. (SDVO)