10 stewards en extra politie voor 'overbodige' finale KSVO EN RACING MECHELEN PROMOVEREN WELLICHT ALLEBEI, MAAR... SIEBE DE VOOGT

06 juni 2018

02u41 0 Oostkamp Minstens tien stewards, een versterkte politiemacht en verbouwingen op De Valkaart: in Oostkamp nemen ze geen risico voor de match tussen KSVO en Racing Mechelen morgenavond. En dat voor een overbodige finale, want beide clubs promoveren sowieso zo goed als zeker.

In Oostkamp houden ze hun hart vast voor de komst van Racing Mechelen. Donderdag om 20 uur speelt KSVO thuis op De Valkaart de finale van de interprovinciale eindronde. Hoewel beide ploegen door het faillissement van Lierse SK al bijna honderd procent zeker zijn van de promotie naar derde amateurklasse, doordat er twee ploegen mogen stijgen, worden mogelijk toch problemen verwacht. "De Mechelse aanhang heeft geen al te beste reputatie", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). Hij liet de match van zondag al uitstellen. "Op sociale media deden geruchten de ronde over mogelijke confrontaties tussen Mechelse hooligans en heethoofden uit Brugge en Nederland. Het was té kort dag om daartegen de nodige maatregelen te nemen. Op een weekdag hopen we het risico op problemen zo klein mogelijk te houden."





Toch worden voor de match van morgen uitzonderlijke maatregelen genomen. De lokale politie Het Houtsche krijgt bijstand van de federale en vanuit Mechelen komt een 20-tal agenten mee.





Fans in tenten

Ook KSV Oostkamp moet zich wapenen tegen mogelijk voetbalgeweld. "We moeten van de politie in minstens 20 stewards voorzien", zegt voorzitter Paul Devliegere. "Dat zullen er wellicht 10 worden. Onze trainer geeft les aan een school in Torhout die ook stewards levert voor Club Brugge. Wij kunnen van hen gebruik maken. Daarnaast moeten we onze chalet afschermen en moeten onze supporters absoluut gescheiden worden van de Mechelse. Dat betekent dat we een extra ingang tot het plein moeten voorzien en ook de toiletten moeten scheiden. De supporters van Racing Mechelen krijgen plaats in onze staantribune. Onze eigen fans brengen we onder aan de overkant van het veld in tenten." De lokale topper tussen Oostkamp en Steenbrugge bracht in een ver verleden soms problemen onder supporters met zich mee. Maatregelen als die van morgen zijn aan De Valkaart evenwel ongezien. "Deze situatie is helemaal niet te vergelijken met die van toen", aldus Devliegere.





Forfait

"Volgens de politie is er reden tot bezorgdheid, dus nemen wij geen enkel risico. Al is dit niet zo vanzelfsprekend. We moeten zelf immers volledig instaan voor de kosten. Of deze wedstrijd niet overbodig is? Misschien wel, maar wij kunnen niet het risico nemen om forfait te geven. Stel je maar eens voor dat Lierse alsnog een overnemer vindt en deze wedstrijd niet gespeeld zou zijn."