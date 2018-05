1.750 snoepjes, 7 uur werk: win deze spectaculaire WK-taart 23 mei 2018

Een snoepwinkel uit het West-Vlaamse Oostkamp pakt voor het komende WK voetbal uit met een stunt. Caramelo verloot op 15 juni één XXL-snoeptaart onder verenigingen die de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Panama op groot scherm uitzenden. De taart heeft een diameter van liefst 1 meter en is belegd met 1.750 snoepjes, goed voor zo'n 10 kilo. De grasmat wordt gevormd door 80 groene zure matten. In de tribunes zitten 200 zure beertjes, terwijl de ronde vorm van de taart bestaat uit 200 spekballen in zwart-geel-rode kleuren. Zaakvoerster Vanessa Dombrecht was in totaal 7 uur zoet met de creatie van het huzarenstukje. "Uit de verenigingen die het bericht op onze Facebookpagina delen, wordt een winnaar getrokken. Die kan de taart op 16 juni komen afhalen."