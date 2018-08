"Ze was god voor kleinkinderen" BERNISE VANLANDUYT (72) OVERLEDEN NA ZWAAR ONGEVAL SIEBE DE VOOGT

09 augustus 2018

02u41 0 Oostkamp Bernise Vanlanduyt (72) uit Oedelem is in het ziekenhuis overleden, nadat ze tweeënhalve week geleden op haar fiets werd aangereden in Oostkamp. De vrouw stond bij iedereen gekend als "oma" en leefde voor haar vier kleinkinderen. "Zij was hun god", vertelt dochter Nancy Van Moerbeke.

"Omaatje Van Moerbeke" is niet meer. Tweeënhalve week vocht Bernise Vanlanduyt (72) uit Oedelem voor haar leven in het ziekenhuis, nadat ze op 23 juli werd aangereden op haar fiets op de Europarotonde in Oostkamp. Afgelopen vrijdag verloor ze de strijd. "Mama is meteen na haar ongeval geopereerd en nooit meer wakker geworden", vertelt haar dochter Nancy Van Moerbeke. Zij kreeg het tragische nieuws te horen op reis in Frankrijk. "We waren amper twee dagen voordien vertrokken en zijn meteen in allerijl teruggekeerd. Het heeft echter niet mogen zijn. We hebben mama niet meer kunnen spreken. Dat doet bijzonder veel pijn."





Warm mens

Bernise was op maandagmorgen 23 juli omstreeks 8.15 uur samen met haar echtgenoot op weg naar haar zoon in Waardamme. Hij houdt er steakhouse Cowboy Up open. De vrouw fietste anderhalve kilometer voor haar man uit die met een mindervalidenscooter op weg was. Aan de Europarotonde raakte ze volgens de eerste vaststellingen met haar fiets de achterbumper van een wagen die de Kapellestraat wilde inslaan. "Papa kwam enige tijd later voorbij aan het ongeval en toen hij mama zag liggen, besefte hij wat er gebeurd was. Hij heeft het bijzonder moeilijk. De beelden staan op z'n netvlies gebrand. Het ongeval kwam zo onverwacht. Mama was een warm en goed mens. Een oma uit de duizend. Ze had een gouden hart, dat kan iedereen beamen. Samen met papa ging ze erg graag naar het restaurant van mijn broer. Net zoals bij iedereen stond ze ook bij de Amerikaanse artiesten die er kwamen optreden gekend als "oma". De meeste mensen kenden zelfs haar voornaam niet. Mama leefde voor haar vier kleinkinderen. Hun omaatje was hun god. Dat zij er niet meer is, is voor hen erg moeilijk te vatten."





Afscheid

De bestuurder van de wagen die Bernise aanreed, zette in eerste instantie zijn weg verder. Op basis van camerabeelden kon de politie hem snel identificeren. Men ging aanvankelijk uit van vluchtmisdrijf, maar intussen zou het onderzoek steeds meer uitwijzen dat hij de aanrijding niet kan gevoeld hebben. "Daar zijn wij niet van op de hoogte", zegt Nancy. "We krijgen pas inzage in het rapport van de deskundige als zijn onderzoek afgerond is. Zolang we zijn bevindingen niet kennen, nemen we niemand iets kwalijk." De uitvaartplechtigheid van Bernise vindt deze morgen om 10 uur plaats in de aula van begrafenisondernemer Timmerman in Loppem.