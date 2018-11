"Ze is niet langer het buitenbeentje van de klas" MONA (8) OVERWINT LEUKEMIE EN KAN VOLTIJDS NAAR SCHOOL SIEBE DE VOOGT

19 november 2018

02u24 0 Oostkamp Mona Degrande (8) uit Waardamme heeft de strijd tegen leukemie gewonnen. Het meisje gaat opnieuw voltijds naar school. "Ze is niet langer het buitenbeentje", zegt haar moeder Elfi Vandenabeele. Ook Elfi's poppetjes, de Emobellies, gaat het intussen voor de wind. "En er komt een interactief boek, waarin kinderen hun gevoelens kunnen uitdrukken."

18 augustus 2016. Die dag kreeg het gezin Degrande uit Waardamme bij de dokter dramatisch nieuws te horen. Bij hun 6-jarige dochtertje Mona werd acute lymfatische leukemie vastgesteld. Het meisje moest onmiddellijk intensief behandeld worden. Het hele leven van het gezin werd op zijn kop gezet. Mona mocht met niemand contact hebben, omdat haar immuniteit erg zwak was. Haar moeder stopte tijdelijk met werken om voor haar dochter te zorgen. Twee jaar later, op 29 augustus, werd de kleine Mona genezen verklaard. "Alles wijst erop dat de kanker volledig uit haar lichaam verdwenen is", vertelt mama Elfi Vandenabeele. "De beenmergpunctie en bloedonderzoeken waren allemaal goed. Ook alle organen van Mona blijken nog goed te functioneren, wat niet vanzelfsprekend is na de zware chemokuren die ze heeft moeten ondergaan. Onze dochter gaat ook opnieuw voltijds naar school. Ze kan opnieuw turnen en mee zwemmen met haar vriendinnetjes. Het doet haar allemaal ongelooflijk veel deugd. Eindelijk is ze niet langer het buitenbeentje van de klas."





Bang hartje

Ondanks het goede nieuws blijft het gezin van Mona op zijn hoede. "Dit is een grote stap vooruit, maar toch blijven we voorzichtig. De komende vijf jaar moet onze dochter goed opgevolgd worden. Zeker het eerste jaar moet ze nog om de twee weken voor een bloedonderzoek naar de dokter. Om de zes weken moet ze naar het UZ Gent voor een volledige check-up. Het zal zeker in het begin telkens opnieuw met een bang hartje uitkijken zijn naar de resultaten, maar de dokters rekenen erop dat de kanker niet meer zal terugkomen."





Promotour

Elfi putte de voorbije twee jaar veel kracht uit de ziekte van haar dochter. Vanuit haar ervaringen met Mona ontwierp ze samen met buurvrouw Lieve Deketelaere vijf Emobellies: poppetjes die kinderen moeten helpen om de vijf basisemoties uit te drukken. "Ze bestaan intussen één jaar", vertelt de mama trots. "Met het budget van de crowdfunding die we vorige zomer hielden, zijn we van plan enkele aanverwante producten te ontwikkelen. Zo zijn we volop bezig met het creëren van een interactief boek, waarin kinderen hun gevoelens kunnen uitdrukken met magneetjes. Daarnaast plannen we een soort promotour, waarbij we ziekenhuizen en psychologen zullen bezoeken om ons project voor te stellen."





Interieurstukken

De energie van Elfi lijkt onuitputtelijk, want dit voorjaar startte ze met Speechless nog een tweede project op.





"Ik ben altijd al veel bezig geweest met schrijven. Tijdens de ziekte van Mona pende ik m'n gevoelens van mij af in gedichten. Het helpt mij alle gebeurtenissen een plaats te geven. Onder de naam Speechless stel ik me beschikbaar voor mensen als schrijfster. Zij kunnen me inhuren om bijvoorbeeld een speech te schrijven, teksten voor een website of kaartjes en brieven. Mijn teksten integreer ik ook in interieurstukken. Ik ontwierp een eigen gamma dat beschikbaar is via de website www.speechless.be. Mensen kunnen ook zaken op maat laten maken. Of dit alles nog te combineren valt? Voorlopig wel, want ik haal er veel energie uit. In januari ga ik opnieuw aan de slag als maatschappelijk werkster bij de gemeente Oostkamp. We zullen zien wat dat geeft. Zolang ik er plezier in heb, blijf ik mijn projecten zeker verderzetten", zegt Elfi Vandenabeele.





