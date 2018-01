"Voor de tweede keer verliefd geworden op mijn vriendin" Jesse Calebout (22) kampt na kettingbotsing met geheugenverlies SIEBE DE VOOGT

02u53 0 Repro Proot Jesse Calebout en zijn vriendin Leen Vanbesien. "Ze is een fantastisch meisje", zegt Jesse. Oostkamp "Vreemd gevoel, zo'n groot stuk uit je leven vergeten zijn. Maar ik ben wél voor de tweede keer verliefd geworden op mijn vriendin." Een half jaar geleden kroop Jesse Calebout (22) uit Oostkamp door het oog van de naald bij een kettingbotsing op de E40 in Oudenburg. Hij revalideert nog steeds. "Gelukkig bleef mijn vriendin me steunen, ook al herkende ik haar niet meer."

5 juli 2017, precies zes maanden geleden. Het is een datum die Oostkampenaar Jesse Calebout (22) en zijn familie nooit meer zullen vergeten, al herinnert de jongeman zich zelf niets meer van die dag. "En zelfs niets van het anderhalf jaar voor mijn ongeval", vertelt hij. "Het is een erg vreemd gevoel om zo'n stuk uit je leven kwijt te zijn. Een 3-tal maanden na de crash ben ik in het Brugse AZ Sint-Jan opnieuw bij bewustzijn gekomen. Ik wist niet waar ik was of wat er gebeurd was. Mijn vriendin Leen Vanbesien, met wie ik op dat moment 8 maanden een relatie had, zat naast mijn bed, maar herkende ik niet meer. Zij is me gelukkig altijd blijven steunen én we zijn nog steeds samen. Ze is een fantastisch meisje." Jesse werkt als calculator voor de firma Ramen en Deuren uit Hooglede. De ochtend van zijn ongeval was hij op weg naar een groot project in Oostende. Op de E40 in Oudenburg belandde hij in een file. De bestuurder van een bestelwagen merkte die te laat op en reed langs achteren in op de wachtende rij wagens. Jesse belandde met zijn auto in de gracht en werd door de brandweer uit het wrak bevrijd. Hij zou een maand in coma liggen.





SDVO 5 juli 2017: de verhakkelde auto van Jesse ligt in de gracht langs de E40.

Geluk

"Ik was met mijn hoofd hard tegen mijn ruit gebotst en liep daardoor 10 procent hersenschade op. Achteraf kreeg ik foto's te zien van het wrak. Ik besef hoeveel geluk ik heb gehad. Op 2 oktober werd ik overgebracht naar het revalidatiecentrum in Gent. Ik moest er zes weken verplicht overnachten. Dagelijks werd er gewerkt aan mijn fijne motoriek en het herstel van mijn geheugen. Mogelijk komen er nog stukken terug van het anderhalf jaar dat ik kwijt ben. Maar dat is allesbehalve zeker."





Politierechtbank

Momenteel voert de vader van Jesse zijn zoon nog elke morgen naar het revalidatiecentrum. "En in de namiddag mag ik opnieuw naar huis. Woensdag kreeg ik te horen dat de kracht in mijn linkerarm wellicht nooit meer volledig zal terugkomen. Er werd een zenuw geraakt en in vergelijking met mijn rechterarm heb ik daardoor slechts 55 procent kracht in mijn linker. Ik blijf niet bij de pakken zitten en probeer zoveel mogelijk de oude te worden. Ik hoop dat ik snel weer met de wagen mag rijden. Op die manier kan ik opnieuw mijn oude job deeltijds opnemen. Daar kijk ik naar uit, want thuis verveel ik me enorm."





De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, zal zich later nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Jesse hoorde nog niets van hem. "Hij kan misschien verstrooid geweest zijn, maar heeft me wel al zes maanden miserie bezorgd. Ik neem het hem dus zeker kwalijk."