"Van zeilles tot 5 kilo schapenburgers: alles kan" FREINETSCHOOL KLIMOP HOUDT ORIGINELE VEILING OM BOUW KLASSEN TE BETALEN SIEBE DE VOOGT

23 februari 2018

02u26 0 Oostkamp Freinetschool Klimop in Oostkamp houdt zaterdag een veiling om de bouw van twee nieuwe klassen te helpen betalen. Vooral originele evenementen en objecten gaan onder de hamer. Zo zal je onder meer kunnen bieden op een zeilinitiatie of... vijf kilo schapenburgers. "Een zoveelste spaghettiavond leek ons zo saai", lacht coördinator Klaas Mulder.

In april of mei wordt het prachtige domein van freinetschool Klimop, rond het kasteel Macieberg, deels heringericht. De aannemer start dan met de bouw van twee gloednieuwe klassen parallel aan de Loppemsestraat, die met een glazen gang verbonden worden met het kasteel. De buitenkant wordt bekleed met houten planken, die een externe firma zal snijden uit gekapte bomen op het domein. "Er is al langer nood aan nieuwe ruimtes, maar pas sinds een deel van het domein - dat vooral bestemd was voor landbouw - heringekleurd werd, konden we legaal uitbreiden", zegt coördinator Klaas Mulder. Klimop is al sinds 2002 gevestigd langs de Fabiolalaan en barstte al snel uit zijn voegen. "De peuters zitten nu nog in een containerklas, waarvan de wettelijke termijn van vijf jaar bijna is verlopen. Omdat we te weinig plaats hadden, richtten we onze polyvalente zaal ook al in voor de tweede kleuterklas. Met de komst van twee nieuwe klassen kunnen we die ruimte nu opnieuw benutten als polyvalente zaal."





Huis opmeten

De bouw van de nieuwe vleugel kost iets meer dan 300.000 euro. Van dat bedrag subsidieert de Vlaamse overheid 92.750 euro. Omdat de school zelf voor de resterende 110.000 euro maximaal 40.000 euro kan lenen, moest het op een andere manier op zoek naar geld. Een originele veiling tijdens de opendeurdag op 24 februari is het resultaat. "Het gaat om een ludieke veiling, waarbij we niet in hoofdzaak mikken op de traditionele kunstwerken", zegt Mulder. De veilingcatalogus bevat zo'n dertig items. Daartussen zitten de meest uiteenlopende zaken. Zo kan je vanaf 70 euro bieden op 5 kilo schapenburgers uit eigen kweek, vanaf 80 euro voor een zeilinitiatie voor vier personen of vanaf 1.500 euro op een professionele opmeting en intekening van uw huis.





Obligaties

Vandaag en morgen kunnen de eigenaars de goederen binnenbrengen in de school. Naast de veiling verkoopt Klimop ook obligaties. "We werkten al eens met dat systeem bij de aankoop en verbouwing van het kasteel. De obligaties - een vorm van renteloze lening - zijn te koop per schijf van 250 euro. Tien jaar na de uitgifte zal er jaarlijks een aantal obligaties uitgeloot en terugbetaald worden." Meer info: www.klimop.jimdo.com.