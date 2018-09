"Mama, kijk eens wat ik kan" KINDEREN DE BOSBES STUREN FOTO'S VIA IPAD NAAR OUDERS MATHIAS MARIËN

05 september 2018

02u38 0 Oostkamp Leerlingen van basisschool De Bosbes kunnen voortaan hun werkjes, puzzels of blokkentorens meteen op de gsm van hun ouders laten verschijnen. Vanaf de tweede kleuterklas krijgen kindjes een persoonlijk account op een iPad waarmee ze in verbinding staan met hun mama en papa.

In vrije basisschool De Bosbes staat de technologie niet stil. Het schooltje langs de Wingensestraat in Oostkamp zet komend schooljaar extra in op contact tussen ouder en kind tijdens de schooluren. Hoe ze dat doen? Simpel: met twee drukken op een knop. "Elke leerling van het tweede kleuterklasje of ouder krijgt een persoonlijk account op een mobiele app. Als ze een foto of filmpje willen sturen, kunnen ze dat in een paar handelingen via de iPad", verduidelijkt schooldirecteur Bieke Wittebolle. De ouders moeten alleen nog hun smartphone bij de hand nemen en de app openen.





Problemen met de eventuele privacy van andere kinderen zijn er niet. "Elk kind heeft een persoonlijk account. De foto's of filmpjes die verstuurd worden, zijn dus niet voor iedereen zichtbaar", gaat Wittebolle verder. Het systeem heeft volgens de directie verschillende voordelen.





Vlieg op de muur

"Elke mama of papa wil wel eens een vlieg op de muur zijn. Vorig jaar hebben we de applicatie voor het eerst getest. De reacties waren toen héél positief. Ook nu horen we enkel positieve geluiden. Om een simpel voorbeeld te geven: kleuters kunnen bijzonder trots zijn op een puzzel of blokkentoren, maar zoiets kunnen ze moeilijk mee naar huis nemen. Vanaf nu kunnen ze hun creatie perfect én onmiddellijk tonen aan hun mama en papa. Ook voor de kinderen is het dus een zeer leuke ervaring", zegt directeur Wittebolle.





Geen big brother

De directeur benadrukt wel dat het niet de bedoeling is dat ouders 'big brother' spelen. "De kinderen sturen natuurlijk niet elk kwartier waar ze mee bezig zijn. Nu is dat één keer in de week, soms meerdere keren. Als er iets speciaals te tonen valt, waarom zouden we dat niet toelaten. Maar een regel over het aantal berichten is er dus zeker niet. We zijn een open en oudervriendelijke school, met de applicatie spelen we daar gewoon verder op in."





Een ander perfect voorbeeld van de digitalisering in De Bosbes was te zien op de eerste schooldag. Ouders van leerlingen in de eerste kleuterklas kregen via de website en googledrive een foto van hun zoontje of dochter toegestuurd. "Zo'n eerste schooldag is altijd moeilijk voor ouders. Een foto krijgen is geruststellend en leuk", aldus Wittebolle. "Ik weet niet hoe het zit in andere scholen, maar ik vermoed dat we op vlak van technologie wel een voorloper zijn."